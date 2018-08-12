В США обнаружили фрагмент кости доисторического большого животного

Об этом сообщили сотрудники The Cape Coral Daily Breeze, которые детально описали все характеристики находки у себя в журнале.

Издание отмечает также, что бригада рабочих проводила работы, связанные с расширением коммунальной инфраструктуры, когда внезапно откопала фрагмент кости доисторического животного.

Предполагается, что кость доисторического животного, обнаруженного в Кейп Корал принадлежала, скорее всего, мамонту или мастодонту. В этом районе могут также обнаружить и другие фрагменты доисторического животного. Обнаруженный во время работ экспонат планируют передать Историческому обществу Кейп Корала.

Пока что исследование по этому поводу продолжается, потому ученые однозначно в будущем намерены публиковать еще интересные факты по поводу раскопок.

Объединенная археологическая группа, а также зоологи из России и Германии раскопали в Якутии останки новых видов млекопитающих, которые обитали на Земле около 120 миллионов лет тому назад. Оба животных напоминают землероек, однако ученые отнесли их к двум типам существ: эутрикодонам и докодонтам.

Николай Офицеров