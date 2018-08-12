Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать Муж Ким Кардашьян растерялся при вопросе о поддержке Дональда Трампа Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме Садальский отказался от гастролей в Украине в отместку Вайкуле «Мне его жаль»: Бузова приплела себя к разводу Соколовского и Дакоты Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста
| | В США обнаружили фрагмент кости доисторического большого животного

В США обнаружили фрагмент кости доисторического большого животного

Сегодня, 10:53

Об этом сообщили сотрудники The Cape Coral Daily Breeze, которые детально описали все характеристики находки у себя в журнале.

 

Издание отмечает также, что бригада рабочих проводила работы, связанные с расширением коммунальной инфраструктуры, когда внезапно откопала фрагмент кости доисторического животного.

Предполагается, что кость доисторического животного, обнаруженного в Кейп Корал принадлежала, скорее всего, мамонту или мастодонту. В этом районе могут также обнаружить и другие фрагменты доисторического животного. Обнаруженный во время работ экспонат планируют передать Историческому обществу Кейп Корала.

Пока что исследование по этому поводу продолжается, потому ученые однозначно в будущем намерены публиковать еще интересные факты по поводу раскопок.

Объединенная археологическая группа, а также зоологи из России и Германии раскопали в Якутии останки новых видов млекопитающих, которые обитали на Земле около 120 миллионов лет тому назад. Оба животных напоминают землероек, однако ученые отнесли их к двум типам существ: эутрикодонам и докодонтам.


Николай Офицеров
Новости по теме
На пляже в Англии нашли кости доисторического монстра
На пляже в Англии нашли кости доисторического монстра

В юго-западной Англии нашли останки гигантской морской рептилии, возраст которых составляет более двухсот миллионов лет. Исследованием костей чудища занимались…

Ученые: Динозавры вновь появятся на Земле
Ученые: Динозавры вновь появятся на Земле

 Ученые сделали сенсационное заявление после того, как обнаружили в янтаре древнего комара с остатками крови доисторического животного. Тело насекомого…

Самую крупную в истории челюсть птерозавра нашли в Румынии
Самую крупную в истории челюсть птерозавра нашли в Румынии

Останки доисторического летающего ящера были обнаружены в Трансильвании. Специалисты обнаружили странную находку ещё в 1984 году, а исследовать необычную кость…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости