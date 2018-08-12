Жители Земли увидят самый яркий звездный дождь в ночь на понедельник

Этой ночью метеоритный поток Персеиды в небе будет особенно выражен.

Ежегодно с середине августа наша планета проходит через метеоритный поток Персеиды благодаря чему жители Земли получают возможность наблюдать в ночном небе звездный дождь. Астрономы информируют, что в ночь на понедельник желающие увидят наиболее яркий звездопад – свечение каждого метеора будет продолжаться по несколько секунд.

Люди могли увидеть менее выраженный метеоритный поток в ночном небе еще прошлой ночью, с субботы на воскресенье. Кроме того, звездный дождь совпадает с вхождением Луны в новую фазу, но это не сделает звездопад менее зрелищным.

Повлиять на видимость потока метеоритов может только повышенная облачность и свет огней ночного года. Последнее создает так называемую «паразитную засветку», из-за которой огни ночного неба могут казаться менее выраженными. Астрономы советуют наблюдать за звездным дождем вдали от мегаполисов – на даче в деревне или на природе.