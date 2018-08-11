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| | Лед с Эльбруса перевезут в Антарктиду для изучения атмосферы Земли

Лед с Эльбруса перевезут в Антарктиду для изучения атмосферы Земли

Вчера, 23:06

На горе группа научных сотрудников Института геологии РАН трудились почти месяц и занимались исследованиями.

По их словам, в ледниках в виде воздушных элементов имеются данные о газовом составе атмосферы в прошлом. Это поможет геологам восстановить информацию о ее загрязнении за всю историю Земли. В результате исследовательской работы сотрудникам РАН удалось добыть 300 метров льда массой полторы тонны, часть которого отправят в Антарктиду, где сосредоточен единственный в своем роде склад льда.

Экспедиция на Эльбрусе проходила во время сложной погоды. Большинство времени небо было затянуто тучами, ухудшал работу ливень со снегом и мощнейший ветер. Нередко ученые трудились ночью, дабы солнце не могло нагреть буровую установку и не сломать керн.

Экспедиция на Эльбрусе прошла в рамках проекта IceMemory. До ее начала исследователи посетили Альпы, Алтай и Анды. Теперь ученые собираются посетить Килиманджаро в Африке и иные горы.


Никита Готский
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