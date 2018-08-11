«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Я буду покрывать себя позором: Петросян понял, за что ему шлют гневные сообщения Больше никогда не пойдем в Ваш ресторан: Тину Канделаки обругали за жадность Джим Керри высмеял намерение Трампа создать космические войска «Пожизненный премиум-член»: В PornHub оценили преданность Канье Уэста Экс-сотрудница Белого дома заявила, что Трамп ел бумагу в кабинете Экс-солистка HI-FI показала фото своего будущего ребенка Сиськи маленькие, а человек хороший: Фанаты Марии Кохно оценили ее грудь и мозги Экс-участник «Дом-2» разоблачил «фейковый» выпуск шоу Малахова с пенсионеркой-миллионершей Пенсионер из Хабаровска подал в суд на Чубайса, требуя от него 15 млн рублей «Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце
| | Ученые высчитали скорость смерти

Ученые высчитали скорость смерти

Вчера, 22:32

Исследователи зарегистрировали время, с которым кончина человека проходит по клеткам от самоликвидации триггерной волны. Она движется, как выяснилось, с направлением 30 микрометров в секунду.

Научные сотрудники Университета Стэнфорда измерили скорость смерти. По их словам, триггерные волны лишь сейчас начинают рассматривать в регуляции клеток. Для проведения опыта эксперты применили цитоплазму и жидкость внутри клетки, взятую из яйца жабы. Далее ее перемещали в тефлоновые трубки, после чего шел процесс запрограммированного уничтожения клеток. При помощи специальной техники ученые смотрели, как саморазрушение клетки перемещало длину трубки.

Ранее ученые назвали самое быстроходное создание на планете. Им оказалось червеподобное одноклеточное Spirostomum ambiguum, его скорость передвижения составляет 724 км/ч.


Никита Готский
Новости по теме
Ученые впервые применили стволовые клетки для лечения слепоты
Ученые впервые применили стволовые клетки для лечения слепоты

Старческая макулодистрофия (поражение сетчатки глаза) может быть вылечена. На данный момент ученые разработали уникальный метод лечения с помощью применения…

Ученые разработали атлас генома человека, используя стволовые клетки
Ученые разработали атлас генома человека, используя стволовые клетки

Ученые из Израиля разработали уникальный атлас генома человека, который поможет в лечении онкологических и других заболеваний, используя стволовые клетки.…

Ученые: Некоторые продукты вызывают аномальный рост жира
Ученые: Некоторые продукты вызывают аномальный рост жира

Ученые Университета Копенгагена сообщают, что молодые клетки организма человека чувствительны к определенным продуктам питания. Некоторые из них провоцируют…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости