Ученые высчитали скорость смерти

Исследователи зарегистрировали время, с которым кончина человека проходит по клеткам от самоликвидации триггерной волны. Она движется, как выяснилось, с направлением 30 микрометров в секунду.

Научные сотрудники Университета Стэнфорда измерили скорость смерти. По их словам, триггерные волны лишь сейчас начинают рассматривать в регуляции клеток. Для проведения опыта эксперты применили цитоплазму и жидкость внутри клетки, взятую из яйца жабы. Далее ее перемещали в тефлоновые трубки, после чего шел процесс запрограммированного уничтожения клеток. При помощи специальной техники ученые смотрели, как саморазрушение клетки перемещало длину трубки.

Ранее ученые назвали самое быстроходное создание на планете. Им оказалось червеподобное одноклеточное Spirostomum ambiguum, его скорость передвижения составляет 724 км/ч.

Никита Готский