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| | В Якутии ученые обнаружили замороженного жеребенка древней лошади

В Якутии ученые обнаружили замороженного жеребенка древней лошади

Сегодня, 05:20

Уникальнейшую находку палеонтологи сделали в Верхоянском районе. Тушка животного, найденная в вечной мерзлоте, отлично сохранилась, уверяют специалисты.

Научным сотрудникам Северо-Восточного федерального университета и японского университета Киндай удалось обнаружить замороженного жеребенка древней лошади в Якутии. Ученые сообщили, что детенышу ископаемой лошади было около 3 месяцев.

Светлые головы уверены, что жеребенок существовал примерно 30-40 тыс лет тому назад. Холод сохранил все внутренние органы отпрыска древней лошади. Кроме того, удалось рассмотреть гриву, темно-коричневую шерсть и хвост животного.


Татьяна Преображенская
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