В Якутии ученые обнаружили замороженного жеребенка древней лошади

Уникальнейшую находку палеонтологи сделали в Верхоянском районе. Тушка животного, найденная в вечной мерзлоте, отлично сохранилась, уверяют специалисты.

Научным сотрудникам Северо-Восточного федерального университета и японского университета Киндай удалось обнаружить замороженного жеребенка древней лошади в Якутии. Ученые сообщили, что детенышу ископаемой лошади было около 3 месяцев.

Светлые головы уверены, что жеребенок существовал примерно 30-40 тыс лет тому назад. Холод сохранил все внутренние органы отпрыска древней лошади. Кроме того, удалось рассмотреть гриву, темно-коричневую шерсть и хвост животного.

Татьяна Преображенская