«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

Мнения

«Усмирение гнева – первый шаг к просветлению»: Киркоров «бросил вызов» хейтерам

 Артист решил опубликовать следующую серию сиквела об «ангельском характере». Отметим, что первая

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

«Красота требует жертв»: Ольга Рапунцель наносит вред ребенку Принц Гарри бросил Меган Маркл и уехал в Ботсвану охранять носорогов NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце «Сладкая парочка»: Филипп Киркоров помолодел, находясь рядом с Ольгой Бузовой «Опять бухая»: Волочкова напилась средь бела дня и неадекватно вела себя на видео «Это не Desрасito»: Священник-блогер хочет закрыть просмотр нового клипа Лободы Apple судится с Шереметьево из-за iWatch «Стены поплыли»: Волочкову с «козлиным хвостиком и огромными плечами» высмеяли за заметный фотошоп Максима Галкина жестко раскритиковали за приверженность Собянину Певица Сиара тверкнула по-африкански посреди пустыни В Индонезии пропал самолет с девятью пассажирами на борту «Мы крепче, чем крепость Измаил»: «Дом-2» остается на своем месте
| | Домашние котики положительно влияют на здоровье мужчин

Домашние котики положительно влияют на здоровье мужчин

Сегодня, 18:56

Владельцы домашних питомцев намного меньше страдают от разных заболеваний, инфарктов и инсультов, чем те, кто не держит дома всяческую живность.

 

Шотландские ученые провели исследование, для чего пригласили 10 000 человек 40-85 лет. Итог продемонстрировал, что домашние коты или собаки позитивно воздействуют на здоровье людей. «Кошки продлевают жизнь», - заявили исследователи. Из числа доживших до 85-летия граждан Великобритании более половины содержали дома этих питомцев.

Мурлыканье кошек, являющее собой колебания звуков 20-50 Гц, влияет на центр удовольствия в мозге, стимулируя выработку серотонина, иначе именуемого «гормоном радости». Мурлыканье развивает нервную вегетативную систему и снимает стресс.


Никита Готский
Новости по теме
Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями
Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые выяснили, кто виноват во вражде кошек и собак
Ученые выяснили, кто виноват во вражде кошек и собак

 Во время уникального исследования специалисты изучили проблему взаимоотношений домашних питомцев.

Появилась соцсеть для домашних питомцев
Появилась соцсеть для домашних питомцев

Программисты создали соцсеть специально для домашних кошек и собак. Автором проекта является Андреа Нереп. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости