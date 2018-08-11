Домашние котики положительно влияют на здоровье мужчин

Владельцы домашних питомцев намного меньше страдают от разных заболеваний, инфарктов и инсультов, чем те, кто не держит дома всяческую живность.

Шотландские ученые провели исследование, для чего пригласили 10 000 человек 40-85 лет. Итог продемонстрировал, что домашние коты или собаки позитивно воздействуют на здоровье людей. «Кошки продлевают жизнь», - заявили исследователи. Из числа доживших до 85-летия граждан Великобритании более половины содержали дома этих питомцев.

Мурлыканье кошек, являющее собой колебания звуков 20-50 Гц, влияет на центр удовольствия в мозге, стимулируя выработку серотонина, иначе именуемого «гормоном радости». Мурлыканье развивает нервную вегетативную систему и снимает стресс.

Никита Готский