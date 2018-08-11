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| | NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце

NASA перенесла запуск самой ожидаемой миссии на Солнце

Сегодня, 18:42

Проблемы заметили за две минуты до старта, когда ракета-носитель собиралась стартовать с мыса Канаверал.

Внезапно найденные неполадки связаны именно с ракетой. По этой причине NASA перенесла миссию на завтра. Зонд американского космического агентства станет первым летающим аппаратом, который достигнет атмосферы Солнца. Продолжительность миссии составит семь лет.

Целью запуска ученые ставят получение новой информации об активности Солнца и измерении характеристик солнечных ветров. Все это даст возможность лучше понять, как возникающие на светиле процессы воздействуют на Землю, а также спрогнозировать громадные выбросы корональной массы и иные масштабные перемены погоды в космосе. В процессе миссии зонд несколько раз пролетит мимо Венеры, а потом приблизится к Солнцу на дистанцию в 6,1 миллионов километров. Его скорость перемещения составит 700 км/ч, возле Солнца ему придется выдержать температуру в 1377 градусов Цельсия.


Никита Готский
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