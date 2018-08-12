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| | Ученые: Солнце влияет на сексуальную активность у мужчин

Ученые: Солнце влияет на сексуальную активность у мужчин

Сегодня, 02:30

Все дело в витамине D, который проникает с человеческий организм во время продолжительного пребывания на улице в знойную пору.

 

Ученые из Великобритании провели исследование на тему о воздействии лучей Солнца на мужчин и женщин. В итоге им удалось выяснить, что представительницам слабого пола лучше пребывать в тени, так как переизбыток витамина D отрицательно отражается на производстве определенных гормонов. На мужчин солнечный свет действует как стимулятор сексуальной активности, так как из-за него организм получает много тестостерона.

Чтобы обзавестись нужной дозой витамина D, нужно находиться под Солнцем всего около тридцати минут. Ученые между тем заявили, что длительное пребывание на улице в жару негативно влияет на кожу, поэтому после небольшой прогулки лучше отправиться в тень.


Никита Готский
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