Ученые: Солнце влияет на сексуальную активность у мужчин

Все дело в витамине D, который проникает с человеческий организм во время продолжительного пребывания на улице в знойную пору.

Ученые из Великобритании провели исследование на тему о воздействии лучей Солнца на мужчин и женщин. В итоге им удалось выяснить, что представительницам слабого пола лучше пребывать в тени, так как переизбыток витамина D отрицательно отражается на производстве определенных гормонов. На мужчин солнечный свет действует как стимулятор сексуальной активности, так как из-за него организм получает много тестостерона.

Чтобы обзавестись нужной дозой витамина D, нужно находиться под Солнцем всего около тридцати минут. Ученые между тем заявили, что длительное пребывание на улице в жару негативно влияет на кожу, поэтому после небольшой прогулки лучше отправиться в тень.

Никита Готский