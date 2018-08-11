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| | Из-за «умной» игрушки ребёнок может стать жертвой педофила

Из-за «умной» игрушки ребёнок может стать жертвой педофила

Сегодня, 15:24

Детские психологи убеждают родителей не покупать своим детям «умные» игрушки, а вернуться к старым, проверенным временем и полезным для развития.

По мнению специалистов, высокотехнологические забавы для ребёнка не приносят никакой пользы. Напротив, они являются препятствием для гармоничного развития. Электронные гаджеты не дают достаточного простора для воображения, не побуждают к принятию решений и развивают социопатию. Кроме этого, «умные игрушки» могут представлять опасность, и ребёнок может стать жертвой преступников.

Эти устройства обычно оснащены выходом с интернет, где информация о владельце игрушки может стать достоянием педофила. Извращенец, воспользовавшись похищенными данными, может легко войти в доверительный контакт с ребёнком и выманить его из дома. Функция определения местоположения, заложенная в игрушке, только облегчит задачу педофила. Психологи советуют для блага развития ребёнка вернуться к машинкам, куклам, солдатикам и конструкторам.


Дмитрий Брокгауз
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