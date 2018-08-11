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| | «Не верьте NASA»: Уфологи нашли на кадрах НЛО

«Не верьте NASA»: Уфологи нашли на кадрах НЛО

Сегодня, 13:26

В NASA опубликовали полет НЛО. Неопознанный объект странствовал по просторам Солнечной системы неподалеку от самой яркой и крупной звезды. Уфологи отметили, что в организации тщательно покрывают существование инопланетной расы. Они уверяют, что не стоит верить «сказкам NASA».

 

Неизвестный летающий объект зафиксировали 9 августа, с SOHO STEREO. Аппарат производит мониторинг Солнечной системы. На снимках видно, что космический корабль расположен около источника света. Также сотрудники NASA опубликовали в Сеть видео, где неизвестный объект бороздит по космическому пространству. Уфологи отметили, что не стоит относиться к увиденному феномену скептически, а также не нужно верит официальным данным NASA – они скрывают правду.

В организации заявили, что на видео сняты элементы пыли, которые не смогли убрать с объектива камеры, чем полностью разрушили предположение о странствовании инопланетных существ.

На кадрах видно различные движущиеся объекты, которые имеют разную форму и размеры. Неизвестные корабли маневрируют на нереально большой скорости прямо около светила Солнечной системы. В Сети начали предполагать, что НЛО таким образом питает энергией Солнца.


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