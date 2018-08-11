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| | Психологи выяснили, что мужья и жёны одинаково заботливы

Психологи выяснили, что мужья и жёны одинаково заботливы

Сегодня, 12:22

Американские психологи в результате многолетних исследований установили, как пожилые мужья и жёны реагируют на необходимость длительного ухода друг за другом по болезни.

Учёные университетов Оксфорда и Пенсильвании наблюдали за более, чем 500 пожилыми семейными парами в возрасте около 70 лет. Им было важно понять реакцию жён и мужей на необходимость изменить свои привычки, образ жизни ради заболевшего супруга. В результате психологи выяснили, что старики с готовностью прилагают все силы и время, чтобы помочь своей второй половине в лечении болезни.

Специалисты заметили, что, несмотря на то, что супруги одинаково участливы в проблемах своих половин, но женщины были всё же больше приспособлены к такого рода хлопотам в силу своего природного предназначения заботиться о ком-либо. Ученые подчеркнули, что эти исследования придают оптимизм пожилым людям и надежду справляться с недугами не в одиночестве.


Дмитрий Брокгауз
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