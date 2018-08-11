Ученые создали из полимеров огнестойкую древесину

Разработка может выдерживать полив воды, и даже воздействие кислоты. По химической составляющей и по микроструктуре древесина аналогична настоящей, но имеет более высокую огнестойкость. Искусственная древесина станет достойным открытием в сфере науки.

Ученые отметили, что дерево – самый доступный и распространенный материал. Главное преимущество деревьев: прочность, низкая теплопроводность. Из-за этого специалисты ломают себе голову, дабы создать какой-либо аналог.

Ученым из Китая удалось заменить природный лигнин, который содержится в древесине, на резольную смолу. Затем материалы между собой смешиваются. В конечном итоге полученную смесь нагревают.

Эксперты отметили, что созданный продукт крайне схож с настоящей древесиной. В ходе исследования выяснилось, что некоторые искусственные партии по прочности полностью соответствовали оригиналу, другие же были на порядок выше и устойчивей.

Ученые не собираются останавливаться на достигнутом, они будут продолжать эксперимент, чтобы пронаблюдать улучшенные результаты.