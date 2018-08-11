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| | Ученые определили самое быстрое существо на планете

Ученые определили самое быстрое существо на планете

Сегодня, 10:48

Им оказался не гепард или какое-то другое животное, а червяк под названием Spirostomum ambiguum. Быстро передвигаться ему позволяют реснички и сокращения туловища.

 

Ученые из Технологического института Джорджии определили самое быстрое существо на планете. Этот морской обитатель может развивать скорость приблизительно равную 73 процентам от опасной ракеты «воздух-воздух», а его максимальное «ускорение» - 724 километра в час. И это – одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum. Так быстро передвигаться ему помогают реснички и сокращения туловища. Тело этого червя сокращается на 60 процентов всего за 1/200 секунды, а затем выстреливает как пружина. Это происходит так быстро, что человеческий глаз не может уловить этого, так как размер одноклеточного – всего четыре миллиметра.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, за счет чего именно червю удается так быстро передвигаться. Это должно помочь специалистам создать скоростных нанороботов.


Виктория Озерова
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