Ученые определили самое быстрое существо на планете

Им оказался не гепард или какое-то другое животное, а червяк под названием Spirostomum ambiguum. Быстро передвигаться ему позволяют реснички и сокращения туловища.

Ученые из Технологического института Джорджии определили самое быстрое существо на планете. Этот морской обитатель может развивать скорость приблизительно равную 73 процентам от опасной ракеты «воздух-воздух», а его максимальное «ускорение» - 724 километра в час. И это – одноклеточное червеподобное Spirostomum ambiguum. Так быстро передвигаться ему помогают реснички и сокращения туловища. Тело этого червя сокращается на 60 процентов всего за 1/200 секунды, а затем выстреливает как пружина. Это происходит так быстро, что человеческий глаз не может уловить этого, так как размер одноклеточного – всего четыре миллиметра.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, за счет чего именно червю удается так быстро передвигаться. Это должно помочь специалистам создать скоростных нанороботов.

Виктория Озерова