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| | Ученые: Древних людей уничтожила лень

Ученые: Древних людей уничтожила лень

Сегодня, 10:10

Первые прямоходящие представители пользовались лишь теми предметами, которые принесло к ним течением реки. Эксперты отметили, что из-за нежелания развивать новые виды орудия защиты, им пришлось поплатиться жизнью. Статью опубликовали в издании PLoS One.

 

В сюжете сообщается, что Homo erectus (самые первые люди) никогда не изобретали собственное орудие для охоты и труда. Прямоходящие также не развивали уже изобретенные до них предметы. Известно, что некоторые приспособления были крайне неудобные, а также имели плохое качество.

В материале отметили, что если бы первые люди тратили время на развитие оружия, на идеи, что направлены на более эффективную охоту, и на стратегии, которые увеличивают собственную безопасность, то они бы могли прожить гораздо дольше.


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