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| | Древняя окаменелость, считавшаяся растением, оказалась животным

Древняя окаменелость, считавшаяся растением, оказалась животным

Сегодня, 10:11

После высокоточного компьютерного анализа, ученые были шокированы. На протяжении десятилетий считалось, что найденная окаменелость является растением.

Обнаруженный археологами древний окаменелый лист не оставлял сомнений: место раскопок, первичный анализ находки давал повод предположить, что это представитель растительного мира. Лишь спустя годы археологи поняли, что их выводы оказались неверными. Китайские учёные, изучили более 200 окаменелостей, ранее считавшиеся растениями. Они сопоставляли возраст находок с периодом появления первых представителей животного мира на Земле. С помощью компьютерного анализа листообразные окаменелости были изучены и классифицированы.

Специалисты определили, что окаменелые находки листообразного вида –  не растения, а первые животные. На это указывают ряд особенностей строения, размножения, характерных для них. А внешнее сходство лишь подтверждает, что на определённых этапах развития, растения эволюционировали в животных.


Дмитрий Брокгауз
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