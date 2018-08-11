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| | Ученые: Ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет

Ученые: Ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет

Сегодня, 08:56

Специалисты установили, что при данном диагнозе риск смертности развития сердечно сосудистых заболеваний зависит от возраста его постановки.

 

Европейские ученые под предводительством Араза Равшани из Гетеборгского университета провели масштабное исследование с целью выяснить, как влияет на смертность от диабета первого типа возраст постановки диагноза. Для этого они собрали данные о 27 тысячах людей с данным заболеванием. Как контрольная группа выступили 135 тысяч здоровых людей. При этом наблюдения велись в течение 10 лет, а специалисты учитывали демографические сведения и данные о всех пережитых болезнях для каждого респондента. За время исследования из первой группы умерли 959 участников, а с контрольной – 1501 человек. Ученые установили, что среди больных диабетом первого типа люди, которым поставили диагноз до 10 лет, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний в 30 раз чаще, чем в контрольной группе. При этом среди женщин это случалось намного чаще.

Ученые пришли к выводу, что ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет, а мужчин – на 14,2 года. Авторы работы подчеркивают важность возраста постановки диагноза в таких случаях для медицинских исследований и диагностики.


Виктория Озерова
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