Ученые: Ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет

Специалисты установили, что при данном диагнозе риск смертности развития сердечно сосудистых заболеваний зависит от возраста его постановки.

Европейские ученые под предводительством Араза Равшани из Гетеборгского университета провели масштабное исследование с целью выяснить, как влияет на смертность от диабета первого типа возраст постановки диагноза. Для этого они собрали данные о 27 тысячах людей с данным заболеванием. Как контрольная группа выступили 135 тысяч здоровых людей. При этом наблюдения велись в течение 10 лет, а специалисты учитывали демографические сведения и данные о всех пережитых болезнях для каждого респондента. За время исследования из первой группы умерли 959 участников, а с контрольной – 1501 человек. Ученые установили, что среди больных диабетом первого типа люди, которым поставили диагноз до 10 лет, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний в 30 раз чаще, чем в контрольной группе. При этом среди женщин это случалось намного чаще.

Ученые пришли к выводу, что ранний диабет первого типа сокращает жизнь женщин на 18 лет, а мужчин – на 14,2 года. Авторы работы подчеркивают важность возраста постановки диагноза в таких случаях для медицинских исследований и диагностики.

Виктория Озерова