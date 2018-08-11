В Словакии на видео попал светящийся НЛО

Очевидец признался, что никогда в жизни ничего подобного не видел.

В одном из населенных пунктов Словакии на видео случайно попал светящийся НЛО. Местный житель поделился роликом с пользователями соцсетей, чтобы узнать мнение людей о загадочном летающим объекте. Эксперты после изучения ролика заключили: вероятность того, что очевидец снял на видео земной летающий аппарат, крайне мала.

На самом деле, объект из-за чрезвычайно яркого свечения больше всего напоминает Солнце. На видео кажется, что «солнце» плавает по небу из стороны в сторону, двигаясь самопроизвольно. Но, как полагают скептики, из-за того, что ролик снят в лучших традициях уфологов-любителей, а то есть трясущимися руками, сложно однозначно сказать, что объект на небе двигался сам, а не передвигался снимающий его.

Но если предположения экспертов верны, и это действительно НЛО внеземного происхождения, то он должен либо обладать невероятным запасом энергии для подобного свечения, либо сильнейшими светоотражающими характеристиками.