Ученые: Синий цвет экранов разрушает сетчатку глаза

Клетки-убийцы могут лишить зрения или существенного его ухудшить.

Ученые из Университета Толедо после нового исследования предупредили, что синий цвет экранов цифровых гаджетов разрушает сетчатку глаза. Фактически, именно синее излучение, превращает клетки в глазу человека в убийц молекул. Дело в том, что синий цвет повреждает такую важную форму витамина А, как ретиналь, после чего появляется возрастная деградация желтого пятна. Противодействовать разрушению ретиналя помогает антиоксидант альфа-токоферол.

Изучение влияния синего цвета на глаза человека продолжается, а именно ученые пытаются определить уровень излучения синего цвета от экранов смартфонов и прочих гаджетов, чтобы выяснить их влияние на зрение людей ежедневно. Чтобы уже сейчас обезопасить собственные глаза во время использования телефонов, планшетов, лэптопов можно использовать солнцезащитные очки с возможностью рассеивать ультрафиолетовый цвет.