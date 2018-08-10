Найдено средство, с помощью которого можно есть жирное и не поправляться

Применяемые в препаратах при терапии глаукомы вещества препятствуют набору массы при «жирной» диете.

Американские исследователи завили, что при удалении генов определенных клеток кишечника молекулы жиров не могут попасть в организм. Грызуны, у которых отсутствовали эти гены, несколько недель ели пищу с большим содержанием жиров, но не поправлялись, тогда как их собратья страдали от ожирения. Ученые нашли препараты, оказавшие такое же действие, они используются для лечения глаукомы.

Далее медики собираются создать новые лекарства на платформе препаратов в целях противодействия набору массы, но при употреблении людьми они способны оказывать и отрицательный эффект. Чтобы решить эту проблему, исследователи продолжат свои опыты.

Никита Готский