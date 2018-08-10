Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей

Если труд сделал из обезьяны человека, то отсутствие труда попросту убило часть человеческого подвида.

Одна из самых главных загадок антропологии состоит в том, почему первые люди, Homo erectus, перестали совершенствовать орудия труда и охоты, а пользовались изобретенными до них приспособлениями. В ходе археологических исследований удалось выяснить, что лень – причина вымирания древнейших первых людей. Однако нашелся и второй отягощающий фактор, мало способствовавший выживанию Homo erectus.

Дело в том, что все орудия труда и охоты Человека прямоходящего были изготовлены из крепкой горной породы, практически не поддающейся обработке. Куски породы люди, скорее всего, находили на побережье реки, куда отвалившие булыжники приносили воды. Все орудия труда древних людей были изготовлены по единому типу, из-за чего антропологи предположили, что много усилий к их созданию Homo erectus не прилагали.

Ученые считают, что вид мог бы выжить, если бы его представители не довольствовались тем, что приносит река, а прогулялись бы к самой скале, выбрав более мелкие камни, которые легче обработать и удобнее использовать.