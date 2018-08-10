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| | Психологи выбрали пять кинофильмов, способных перевернуть сознание

Психологи выбрали пять кинофильмов, способных перевернуть сознание

Сегодня, 21:31

Когда надоедают бессмысленные хорроры и банальные мелодрамы, мозг зрителя требует чего-то более сложного: жизненного и в то же время необычного. Ученые постарались угодить таким взыскательным ценителям кино и выбрали фильмы, которые обеспечат «вынос мозга» в хорошем смысле.

Психологи потратили довольно много времени - две недели практически непрерывного просмотра «кандидатов» - и выбрали пять кинофильмов, способных перевернуть сознание. Первое место в «золотой пятерке» занимает лента «Вернувшиеся». Она повествует о внезапно воскресших мертвецах в одном вымышленном городке. И это не очередной ужастик про зомби-апокалипсис, а психологическая картина о месте наших умерших в нашей жизни. Лейтмотивом фильма стала память, скорбь и размышления о жизни после смерти.

Создатели фильма «Лобстер», находящегося на второй строке рейтинга, решили продемонстрировать зрителю, что бы случилось, если бы популярные стереотипы об отношениях вдруг стали правдой. По жанру это кино – типичная антиутопия, однако с элементами фэнтези. Сюжет такой: все одинокие люди в обязательном порядке препровождаются в специальный отель для знакомства. В течение 45 дней они должны найти себе вторую половинку, иначе их превращают в животное. Главному герою предстоит превращение в лобстера, ведь он не смог за полтора месяца найти возлюбленную. В фильме поднимаются проблемы эгоизма, стеснительности, замкнутости и высокомерия – всех пороков, мешающих обрести спутника жизни.

Поклонникам фильмов «Иллюзия обмана», «Хакеры» и всех частей «Друзей Оушена» предлагается еще один достойный киноэкспонат. Картина «Кто я» повествует о некой Золушке от мира хакеров, которая наводняет Сеть виртуальными фокусами при содействии своей «хакерской феи». Это фильм хоть и не такой популярный, как перечисленные выше, но интрига закручена настолько лихо, что «Кто я» оставит позади всех «Друзей Оушена» и «Хакеров» вместе взятых.

«Связи нет» - это фильм психологический во всех отношениях, хоть и с налетом фантастики. Он предлагает зрителю найти ответ на вопрос: почему при таком обилии средств связи, человек остается одиноким? Чем больше гаджетов, призванных обеспечить контакт, тем больше почему-то пропасть между людьми.

Последний в пятерке фильм называется «Новейший завет». Он снят, как пародия на современное общество, но дает солидную пищу для размышлений. Сюжет крутится вокруг некой особы, которая не кто иная, как дочь Бога. Да-да, он существует, живет в Брюсселе с женой и двумя детьми. Вот дочь взбунтовалась, влезла в папины файлы и начала слать всем людям SMS с днем и даже часом их кончины. Когда отец начинает ее ругать, тинэйджер божественного происхождения убегает в наш мир. Авторы картины предлагают подумать: должны мы или не должны знать о времени и месте смерти, и чем это чревато.


Дарья Светозарова
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