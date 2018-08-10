Физики создали дозиметр из бумаги и дрожжей

При процессе облучения часть организмов погибают, но при изменении проводимости несложно установить дозу облучения.

Физики из США смогли разработать компактный датчик ионизирующего излучения, который состоит из дрожжей, фольги из алюминия и бумаги. После нанесения на датчик воды дрожжи начинают ферментировать глюкозу и выделяют углекислый газ, меняющий проводимость датчика. Аппарат состоит из нескольких слоев, в центре которых находятся дрожжи и глюкоза. По обеим сторонам их окружает клейкая масса, приклеенная к ней фольга и нанесенные по бокам контакты, внешние слои созданы из пергаментной бумаги.

Проведенный опыт на радиоактивных изотопах показал, что перемена проводимости идет несколько минут, где далее выходит на плато. Также выяснилось, что минимальный порог обнаруженной дозы облучения составляет миллирад. Дабы доказать перемену сопротивления по причине активности дрожжей, физики провели эксперимент при различных температурах. Так, при трех градусах Цельсия, когда дрожжи «стоят на месте», и при 60, когда они умирают, изменений почти нет, но при 21 градусе происходит оперативный рост электропроводности.

Физики из РФ создают аппарат, с помощью которого можно будет брать кровь без контакта с кожей и безболезненно. Лазер работает на ИК-диапазоне и заменит в клиниках старые прокалыватели.

Никита Готский