Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна

Сон занимает значительную часть жизни человека. Некоторые люди помнят поутру, что им снилось – и таких большинство – а некоторые нет. Однако даже те, кто запоминает сновидения, то всегда с середины. Ученые выдвинули несколько гипотез в связи с этим феноменом.

Согласно одной из теорий, засыпание происходит в тот момент, когда тело перестает слать в мозг импульсы. Если индивид проводит без сна длительное время, то наступает смерть. Ученые объяснили, что человек не помнит начало сна потому, что не помнит самого момента засыпания. Связано это с кратковременной памятью. У сновидца выпадает из сознания не только само впадание в сон, но и пять предшествующих этому моменту минут. А когда человек уже спит – отключается долговременная память.

О подобном феномене рассказал герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало». Объясняя своей преемнице, как управлять чужими снами (момент целиком фантастический), он сообщил, что человек никогда не помнит, с чего начинался сам сон – только середину. И теперь ученые объяснили, что это связано с отсутствием долговременной памяти. Из-за того, что в период сна она отключена, ночные видения в принципе вспоминаются наутро фрагментами.

Еще одна версия, почему начало сна ускользает от человека, гласит, что сон начинается еще в момент полудремы, период между сном и бодрствованием, когда происходящее просто искажается. Нередко при засыпании люди слышат шумы на улице, или телевизор в соседней комнате, а может и чей-то разговор. Как правило, это и является отправной точкой сновидения, но людьми все это воспринимается как объективная реальность. Таким образом, Ди Каприо прав: начало собственно сна – это его «средина».

Дарья Светозарова