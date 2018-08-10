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| | Ученые назвали дни, когда больше всего хочется секса

Ученые назвали дни, когда больше всего хочется секса

Сегодня, 20:22

На интим чаще всего тянет в выходные дни и в праздники. Максимальный всплеск замечался перед Рождеством в государствах с христианским или мусульманским населением.

Исследователи заявили, что в понедельник у людей много дел и работа, поэтому в первый день недели им не до секса. Практически то же самое наблюдается в последующие два дня, а в пятницу все мысли о выходном. Остается четверг, и именно в это время пары позволяют себе расслабиться и заняться сексом. В субботу и воскресенье мужчины и женщины тоже охотно предаются любовным ласкам. Часто секса хочется перед исламским торжеством Ураза-Байрам.

Ранее ученым стало известно, что дети не перестают любить родителей, когда взрослеют. Итоги исследования показали, что взрослые люди имеют мощную связь не с друзьями, а с родителями. Даже став совершеннолетними, многие боялись оскорбить или обидеть родных.


Никита Готский
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