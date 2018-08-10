Пролетевшая звезда едва не разрушила Солнечную систему в древности

Прошедший космический инцидент объясняет, отчего объекты, находящиеся за Нептуном, вращаются по существенно вытянутым и наклоненным орбитам, а их общий вес очень мал.

Ученые-астрофизики из Общества Макса Планка провели исследование, проверив, что может быть если возле протопланетного диска, который окружает Солнце, пролетит звезда. Дистанция между Солнечной системой и светилом менялось экспертами, размеры газопылевого диска варьировались до 200 от 100 астрономических единиц.

Астрономы выяснили, что звезды весом до 1 солнечной, пролетевшие на дистанции до 150 астрономических единиц от Солнца под определенным углом, являются ведущими претендентами на роль объекта, который может повлиять на вид Солнечной системы. Одно такое сближение способно привести к возникновению Седны, светил пояса Койпера и иных видимых особенностей. При этом насколько вероятно такое событие, ученые сказать не могут.

Ранее астрономы раскрыли тайну самой высокой горы Солнечной системы – Олимпа, находящегося на Марсе. Этот объект является вулканом, который миллиарды лет н проявляет активность. По мнению физиков, дело в гравитации. Магме вулканов на Марсе сложно достигнуть вершины

Никита Готский