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| | Пролетевшая звезда едва не разрушила Солнечную систему в древности

Пролетевшая звезда едва не разрушила Солнечную систему в древности

Сегодня, 19:23

Прошедший космический инцидент объясняет, отчего объекты, находящиеся за Нептуном, вращаются по существенно вытянутым и наклоненным орбитам, а их общий вес очень мал.

Ученые-астрофизики из Общества Макса Планка провели исследование, проверив, что может быть если возле протопланетного диска, который окружает Солнце, пролетит звезда. Дистанция между Солнечной системой и светилом менялось экспертами, размеры газопылевого диска варьировались до 200 от 100 астрономических единиц.

Астрономы выяснили, что звезды весом до 1 солнечной, пролетевшие на дистанции до 150 астрономических единиц от Солнца под определенным углом, являются ведущими претендентами на роль объекта, который может повлиять на вид Солнечной системы. Одно такое сближение способно привести к возникновению Седны, светил пояса Койпера и иных видимых особенностей. При этом насколько вероятно такое событие, ученые сказать не могут.

Ранее астрономы раскрыли тайну самой высокой горы Солнечной системы – Олимпа, находящегося на Марсе. Этот объект является вулканом, который миллиарды лет н проявляет активность. По мнению физиков, дело в гравитации. Магме вулканов на Марсе сложно достигнуть вершины


Никита Готский
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