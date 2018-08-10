«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый» В Москве умер 99-летний скульптор Николай Никогосян Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову» Без зазрения совести: Парочка в Новороссийске публично предалась плотским утехам Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули
| | Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый»

Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый»

Сегодня, 18:29

Гадать с зеркалом и свечами пробовали почти все романтичные натуры. Некоторые никого не видели в зазеркалье, но большинству кое-кто все-таки мерещился. И теперь ученые доказали, что это вовсе не таинственный жених.

Не секрет, что разглядыванием себя любимой перед зеркалом чаще всего занимаются девушки. Обращение к своему отражению или самому зеркалу берет начало еще со времен царя Гороха. Такую же древнюю историю имеют и знаменитые гадания с зеркалами. Создавая зеркальный коридор со свечами, девушка втайне надеется увидеть свою судьбу, но когда в зазеркалье начинают мелькать некие образы, малодушная особа может и прервать гадание. Как уверяют экстрасенсы, делать этого нельзя – начала, держись до конца, иначе… В общем сулят разные беды и напасти, связанные с потусторонним миром и духами. Вот и смотрит девица в зеркало, а перед ее глазами предстают все новые и новые ужасы.

Однако бояться тут нечего. Ученые еще в 1804 году нашли этому объяснение. Врач и философ Игнац Трокслер как-то заметил, что при взгляде в одну точку на протяжении продолжительного времени все остальное словно растворяется и меркнет. Уже в 2010 году итальянские ученые из университета Урбино провели эксперимент. В течение десяти минут 50 человек смотрели в зеркало практически в полной темноте. И чудо – примерно половина из них теряла в зеркале свое изображение и видела кого-то чужого. Некоторым «суженый-ряженый» являлся словно мельком, из-за плеча. Однако что-то все равно происходило. Эксперты тут же окрестили это эффектом Трокслера и даже объяснили, почему видения чаще жуткие. Выяснилось, что наш мозг при отсутствии исчерпывающей информации начинает сам создавать ее. А окружающие сумерки настраивают его на зловещий лад. Вот отсюда и берется в зеркале таинственный монстр.

Не стоит забывать и о тех, кто ничего не видит. Ученые считают, что эти люди отнюдь не лишены широты восприятия, просто их мозг более устойчивый к галюцинациям. В то же время, если они проведут перед зеркалом больше времени, то тоже «что-то увидят». А нет – просто уснут.


Дарья Светозарова
Новости по теме
В России создают лазер, передающий энергию Солнца на Землю
В России создают лазер, передающий энергию Солнца на Землю

 Поможет осуществить желаемое орбитральный лазер с зеркалом-ретранслятором. Разработкой занимаются научные сотрудники компании "Швабе".

Поцелуй с зеркалом: Феминистка Хилькевич поздравила фанаток с 8 марта
Поцелуй с зеркалом: Феминистка Хилькевич поздравила фанаток с 8 марта

Тренд "за равноправие полов" набирает обороты среди звезд.

Алёна Водонаева в причудливой позе занялась публичным самолюбованием
Алёна Водонаева в причудливой позе занялась публичным самолюбованием

Телеведущая часто публикует снимки, которые некоторые её поклонники назвали «самокайф». Теперь Водонаева делает это на видео и с животными.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости