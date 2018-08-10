Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый»

Гадать с зеркалом и свечами пробовали почти все романтичные натуры. Некоторые никого не видели в зазеркалье, но большинству кое-кто все-таки мерещился. И теперь ученые доказали, что это вовсе не таинственный жених.

Не секрет, что разглядыванием себя любимой перед зеркалом чаще всего занимаются девушки. Обращение к своему отражению или самому зеркалу берет начало еще со времен царя Гороха. Такую же древнюю историю имеют и знаменитые гадания с зеркалами. Создавая зеркальный коридор со свечами, девушка втайне надеется увидеть свою судьбу, но когда в зазеркалье начинают мелькать некие образы, малодушная особа может и прервать гадание. Как уверяют экстрасенсы, делать этого нельзя – начала, держись до конца, иначе… В общем сулят разные беды и напасти, связанные с потусторонним миром и духами. Вот и смотрит девица в зеркало, а перед ее глазами предстают все новые и новые ужасы.

Однако бояться тут нечего. Ученые еще в 1804 году нашли этому объяснение. Врач и философ Игнац Трокслер как-то заметил, что при взгляде в одну точку на протяжении продолжительного времени все остальное словно растворяется и меркнет. Уже в 2010 году итальянские ученые из университета Урбино провели эксперимент. В течение десяти минут 50 человек смотрели в зеркало практически в полной темноте. И чудо – примерно половина из них теряла в зеркале свое изображение и видела кого-то чужого. Некоторым «суженый-ряженый» являлся словно мельком, из-за плеча. Однако что-то все равно происходило. Эксперты тут же окрестили это эффектом Трокслера и даже объяснили, почему видения чаще жуткие. Выяснилось, что наш мозг при отсутствии исчерпывающей информации начинает сам создавать ее. А окружающие сумерки настраивают его на зловещий лад. Вот отсюда и берется в зеркале таинственный монстр.

Не стоит забывать и о тех, кто ничего не видит. Ученые считают, что эти люди отнюдь не лишены широты восприятия, просто их мозг более устойчивый к галюцинациям. В то же время, если они проведут перед зеркалом больше времени, то тоже «что-то увидят». А нет – просто уснут.

Дарья Светозарова