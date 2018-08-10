«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый» В Москве умер 99-летний скульптор Николай Никогосян Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову» Без зазрения совести: Парочка в Новороссийске публично предалась плотским утехам Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули
| | Биологи доказали, что кораллы являются родственниками динозавров

Биологи доказали, что кораллы являются родственниками динозавров

Сегодня, 18:04

Учёные-генетики полагают, что полипы кораллов существовали в юрском периоде, то есть они являются родственниками динозавров.

Растения пережили вымирания животных и смогли адаптироваться к новому климату. В наши дни кораллы выживают с помощью симбионтов, это морские водоросли под названием – зооксантелла. Полипы дают зооксантеллам органические вещества, а те, взамен, дают кораллам углерод. Благодаря водорослям кораллы имеют такую гамму цветовых оттенков.

Исследователи думали, что такой симбиоз зародился 50 миллионов лет назад. Новые исследования доказали, что союз между полипами кораллов и зооксантелами существует уже как 165 миллионов лет. Такой союз позволил коралловым рифам пережить динозавров, дожить до наших дней и укрыть дно океанов и морей.

Ранее биологи сообщали, что на Барьерном рифе начали гибнуть кораллы. Такая смерть вызвана тем, что гибнут симбиотические водоросли, которые придают цвет кораллам. Обесцвечивание кораллов вызывает большая температура воды, в которой водоросли гибнут.


Новости по теме
Большому Барьерному рифу предрекают еще столетие жизни
Большому Барьерному рифу предрекают еще столетие жизни

Прогнозы генетиков по всему миру указывают на то, что Большой Барьерный коралловый риф проживет еще, по меньшей мере, сто лет. Все дело в том, что коралловые…

Учёные установили новую причину гибели динозавров
Учёные установили новую причину гибели динозавров

Специалисты провели исследование, результаты которого раскрыли новые шокирующие подробности относительно возможной причины гибели всех динозавров, населявших…

Биологи доказали, что воздержание от секса продлевает жизнь
Биологи доказали, что воздержание от секса продлевает жизнь

Биологи из Новой Зеландии доказали, что воздержание от секса продлевает жизнь. Это доказывает пример редкого вида насекомых, которые лучше выживают без…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости