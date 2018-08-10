Биологи доказали, что кораллы являются родственниками динозавров

Учёные-генетики полагают, что полипы кораллов существовали в юрском периоде, то есть они являются родственниками динозавров.

Растения пережили вымирания животных и смогли адаптироваться к новому климату. В наши дни кораллы выживают с помощью симбионтов, это морские водоросли под названием – зооксантелла. Полипы дают зооксантеллам органические вещества, а те, взамен, дают кораллам углерод. Благодаря водорослям кораллы имеют такую гамму цветовых оттенков.

Исследователи думали, что такой симбиоз зародился 50 миллионов лет назад. Новые исследования доказали, что союз между полипами кораллов и зооксантелами существует уже как 165 миллионов лет. Такой союз позволил коралловым рифам пережить динозавров, дожить до наших дней и укрыть дно океанов и морей.

Ранее биологи сообщали, что на Барьерном рифе начали гибнуть кораллы. Такая смерть вызвана тем, что гибнут симбиотические водоросли, которые придают цвет кораллам. Обесцвечивание кораллов вызывает большая температура воды, в которой водоросли гибнут.