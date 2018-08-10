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| | Супербактерии могут лишить человечества мяса

Супербактерии могут лишить человечества мяса

Сегодня, 17:35

Говяжье и куриное мясо может стать новым домом для супербактерий, которым не страшны антибиотики, и вызывать у людей смертельные эпидемии.

Причиной появления таких бактерий может стать использование фермами и другими учреждениями по разведению животных антибиотиков в кормах. Именно на фермах сосредоточенно множество инфекций и бактерий. Если это будет продолжаться и дальше, то специалисты считают, что бактерии нечем будет уничтожать и мясо перестанет быть съедобным. При экспертизе учёные нашли в 250 пробах мяса эти самые бактерии, которые вызывают инфекцию желудка. Такие бациллы выдерживают температуру свыше 100 градусов, а значит, что вареное мясо тоже может быть опасно для здоровья.

Пока что супербактерии еще не появились, но учёные уверенны, что если на фермах не будут выдерживаться санитарные нормы и в кормах будут использоваться антибиотики, то появление таких организмов неизбежно. В 2016 году учёные провели эксперимент, который показал, что чрезмерное употребление красного мяса может вызвать раннюю смерть или такие болезни как: сахарный диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания.


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