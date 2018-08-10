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| | К 2050 году людям потребуется на 70% больше пищи

К 2050 году людям потребуется на 70% больше пищи

Сегодня, 17:08

Эксперты посчитали, чтобы человечеству хватило пищи на сбалансированый рацион, потребуется примерно 1 млрд гектаров дополнительных земель.

Специалисты говорят, что к 2050 году населению Земли потребуется на 70% больше пищи, а для это нужно около 1 млрд дополнительных угодий. Однако такого количества свободной земли на планете нет. На данный момент под сельское хозяйство отдано 38% всей суши. На всех остальных территориях находятся города, заповедники, а также земли, на которых невозможно выращивать какие-либо культуры.

Канадский экологи предложили посадить всех людей на специальную диету, в которую вошли такие продукты: рыба, зерновые, овощи, мясо и другие. Сейчас во многих странах жители предпочитают употреблять мясо и масло, но потребление зерновых культур сокращается с каждым разом.


Анна Котова
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