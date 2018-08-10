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| | Археологи нашли следы динозавров в Китае

Археологи нашли следы динозавров в Китае

Сегодня, 16:49

При раскопках в Китае были обнаружены следы динозавров-зауроподов, данный вид жил в юрский период.

Возле деревни Маотай на участке в 350 м учёные увидели следы динозавров. Археологи утверждают, что эта находка является самой большой по численности следов, которые были обнаружены в Китае.

Открытие несёт большую ценность для учёных. С помощью него можно изучить эволюцию животных, которые жили в тот период. Ранее на территории России палеонтологи нашли яйцо динозавра. Они утверждают, что хищник, который снёс это яйцо (троодон) жил в меловый период. Но данные не точны.


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