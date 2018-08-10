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| | Учёные определили механизм воздействия генных мутаций на болезнь Паркинсона

Учёные определили механизм воздействия генных мутаций на болезнь Паркинсона

Сегодня, 15:43

По словам специалистов из Йельского университета, было известно, что некоторые мутации вредят неврологическим заболевания, но где и как, это оставалось под вопросом.

В ходе ряда лабораторных исследований учёные рассмотрели белки VPS13, дисфункция которых может привести в том числе и к развитию болезни Паркинсона. Было обнаружено, что есть ген, который воздействует на этот белок, контролируя транспортировку липидов к мембранам клеточных органелл.

Механизм заключается в возможности VPS13 убирать липиды с одних органелл, временно укрывать их в водонепроницаемых полостях, а далее переносить на соседние. Поскольку белки расположены внутри клеток в тех местах, где органеллы очень близко друг к другу, то эта связь даёт очень эффективную транспортировку. Мутации приводят к тому, что нарушаются из-за такого переноса энергетические центры клеток. Эксперты считают, что определение этой схемы поможет при разработке новых методов лечения болезни Паркинсона.


Ирина Летинская
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