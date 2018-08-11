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| | На Земле нашли место, в котором можно выжить во время апокалипсиса

На Земле нашли место, в котором можно выжить во время апокалипсиса

Сегодня, 07:20

Ученые продолжают развивать тему конца света из-за столкновения с Нибиру.

Сторонники теории о столкновении Земли и Нибиру рассказывают о катастрофических последствиях этого происшествия – планету постигнет тот самый конец света, которым пугают в книгах, фильмах и компьютерных играх. Пока ведутся споры о том, действительно ли существует Нибиру и так ли она опасна, специалисты нашли место на Земле, в котором можно выжить во время апокалипсиса. Этим местом неожиданно стала Исландия.

Ранее сообщалось, что очередной датой конца света назвали 16 августа текущего года. По словам уфологов, Нибиру уже находится на рекордно близком расстоянии от Земли. После столкновения Земля будет отдаляться от Солнца, без тепла которого все живое скоро погибнет. Наибольший шанс выжить имеют жители Исландии, так как там расположены геотермальные источники, из-за которых температура воздуха не опустится до критически низкого уровня. Но и это, по мнению экспертов, будет иметь только временный эффект.


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