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| | Вблизи города Оахаака-де-Хуарес обнаружен НЛО

Вблизи города Оахаака-де-Хуарес обнаружен НЛО

Сегодня, 15:49

На камеру жителя Мексики попал неопознанный летающий объект.

Мужчина уверен, что это был НЛО, так как не было слышно звука двигателя, как у самолёта, птицы не могут летать так быстро, а сам объект появился из неоткуда. На видео можно рассмотреть, как корабль появился в небе из облаков и промчался на высокой скорости, у него также была сплюснутая форма, что характерно инопланетным кораблям. Учёные уфологи пока что не дают своих комментариев по поводу увиденного.

Ранее в Испании археологи нашли череп, который не похож на человеческий. Как показала экспертиза, этот череп может принадлежать неземному существу.


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