«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа» В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября Родительница Тимати жестко поставила на место Решетову
| | Ученые «сдвинули» дату извержения вулкана Санторин на век

Ученые «сдвинули» дату извержения вулкана Санторин на век

Сегодня, 15:44

Радиоуглеродный анализ показал, что на самом деле мощное извержение вулкана Санторин в Греции случилось не в 1500 году до нашей эры, а на век позже.

Это происшествие стало настоящей катастрофой для местных жителей. При извержении высвободилось огромное количество энергии, сопоставимое с приведением в действием 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму во время Второй мировой войны. В результате происшествия возникло цунами. Волны высотой 100 метров накрыли побережье. В вулкане Сандорин на острове Тира в Эгейском море образовался обширный котлован.

Разные источники преподносят свои версии случившегося. Одни ученые говорят, что люди сумели избежать печальной участи. Другие убеждены, многие погибли во время Минойского извержения. Некоторые исследователи связывают это событие с уничтожением легендарного острова-государства Атлантиды. Сейчас археологи «сдвинули» дату знаменитого извержения на век. Споры о последствиях мощного землетрясения продолжаются до сих пор.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Уничтожившее Атлантиду извержение вулкана произошло на столетие раньше, чем думали ученые
Уничтожившее Атлантиду извержение вулкана произошло на столетие раньше, чем думали ученые

 Во время исследования на острове Тира в Эгейском море ученые обнаружили оливковую ветвь возрастом 3500 лет. Она приоткрыла завесу тайны, связанную с…

Археологи нашли причину исчезновения минойской цивилизации
Археологи нашли причину исчезновения минойской цивилизации

 Археологи, ведущие раскопки в Турции, нашли доказательство тому, что минойская цивилизация исчезла с лица земли из-за извержения вулкана. В руинах города…

В Японии зафиксировали извержение вулкана Симмоэ
В Японии зафиксировали извержение вулкана Симмоэ

В юго-западной части Японии вулкан под названием Симмоэ проснулся, извергнув из себя небольшое количество пепла. Небольшое извержение вулкана сопровождалось…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости