Ученые «сдвинули» дату извержения вулкана Санторин на век

Радиоуглеродный анализ показал, что на самом деле мощное извержение вулкана Санторин в Греции случилось не в 1500 году до нашей эры, а на век позже.

Это происшествие стало настоящей катастрофой для местных жителей. При извержении высвободилось огромное количество энергии, сопоставимое с приведением в действием 200 тысяч атомных бомб, сброшенных на Хиросиму во время Второй мировой войны. В результате происшествия возникло цунами. Волны высотой 100 метров накрыли побережье. В вулкане Сандорин на острове Тира в Эгейском море образовался обширный котлован.

Разные источники преподносят свои версии случившегося. Одни ученые говорят, что люди сумели избежать печальной участи. Другие убеждены, многие погибли во время Минойского извержения. Некоторые исследователи связывают это событие с уничтожением легендарного острова-государства Атлантиды. Сейчас археологи «сдвинули» дату знаменитого извержения на век. Споры о последствиях мощного землетрясения продолжаются до сих пор.

Домбровский Сергей