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| | Учёные из Минздрава назвали самые распространение виды рака

Учёные из Минздрава назвали самые распространение виды рака

Сегодня, 15:25

По данным Минздрава России, в стране мужчины чаще всего болеют раком органов дыхания (лёгкие, бронхи, трахеи). В 2017 году в 49 тысяч мужчин был обнаружен рак лёгких.

Также раком предстательной железы болеют около 40 тысяч мужчин. У женщин чаще всего находят рак молочной железы. По статистике Минздрава, около 70 тысяч женщин болеют раком молочных желёз. Кроме того, женщины подвержены и кожным заболеванием, 48 тысяч женщин страдают от рака кожи. Причинами развития рака может быть стресс, климат, радиация, склонность к какой-то вредной привычке (курение, алкоголь, наркотики).

Ранее сообщалось, что учёные в России разрабатывают специальное лекарство, которое позволит уничтожать или заставит клетки рака самоуничтожатся. Аналога данному лекарству в мире пока нет.


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