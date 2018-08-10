Учёные из Минздрава назвали самые распространение виды рака

По данным Минздрава России, в стране мужчины чаще всего болеют раком органов дыхания (лёгкие, бронхи, трахеи). В 2017 году в 49 тысяч мужчин был обнаружен рак лёгких.

Также раком предстательной железы болеют около 40 тысяч мужчин. У женщин чаще всего находят рак молочной железы. По статистике Минздрава, около 70 тысяч женщин болеют раком молочных желёз. Кроме того, женщины подвержены и кожным заболеванием, 48 тысяч женщин страдают от рака кожи. Причинами развития рака может быть стресс, климат, радиация, склонность к какой-то вредной привычке (курение, алкоголь, наркотики).

Ранее сообщалось, что учёные в России разрабатывают специальное лекарство, которое позволит уничтожать или заставит клетки рака самоуничтожатся. Аналога данному лекарству в мире пока нет.