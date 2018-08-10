В США всё больше беременных женщин употребляют опиаты

Данные вещества негативно влияют на развитие плода.

Представители американского Центра по контролю и профилактике заболеваний опубликовали неутешительную статистику, заявив, что в США с каждым годом всё больше беременных женщин прибегают к употреблению опиатов. В 1999 году в Штатах лишь 1,5 на 1000 женщин употребляли различные болеутоляющие, в состав которых входили опиоиды, однако, в 2014 году данный показатель составил уже 6,5 на 1000 женщин, что говорит об опасной тенденции. Педиатр из Йельского университета Мэттью Гроссман подчеркнул, что каждый год в США рождается всё больше детей, которые проходят через реабилитацию, отучаясь от опиатов. Кроме того, с каждым годом возрастает количество смертей от употребления опиатов, так как показатель смертности, вызванной опиоидами, в 2000 году составлял 6,2 на 100 тысяч населения, а в 2014 он возрос до 14,7 на то же количество американцев.

Врачи предупреждают, что употребление опиатов во время беременности, а в особенности на поздних её сроках, может привести к преждевременным родам и мертворождению, а младенцы могут столкнуться с опиоидной зависимостью.

Александр Вест