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| | В Массачусетском университете открыли центр пессимизма в мозге

В Массачусетском университете открыли центр пессимизма в мозге

Сегодня, 06:20

Учёные одного из университетов США заверяют, что они нашли часть мозга человека, которая отвечает за пессимизм. Исследователи предполагают, что эта часть мозга отвечает за позитивные и негативные эмоции у человека.

Если это действительно так, то это открытие может значительно помочь медицине в ходе лечения больных. Как доказательство этому открытию ученные из США решили провести эксперимент над обезьянами. В хвостатое ядро мозга приматов внедрили специальные чипы для того, чтобы понять, как ведёт себя мозг.

Эксперимент показал, что обезьяны чаще отказывались от большего угощения ради того, чтобы взять угощение побольше, но с негативными последствиями. Учёные считают, что открытый ими отдел мозга связан с центральной нервной системой и может на неё влиять. Это может помочь при лечении психических расстройств у людей.


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Также упомянутый мозговой отдел отвечает за накопление и обработку религиозного опыта.

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