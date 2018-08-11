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| | Учёные раскрыли тайну образования галактики-спутника Млечного Пути

Учёные раскрыли тайну образования галактики-спутника Млечного Пути

Сегодня, 05:40

Учёные смогли пролить свет на причины возникновения карликовой галактики Segue 1 – спутника Млечного Пути, открытую более 10-ти лет назад.

Астрономы заявляют, что данное небольшое, по галактическим меркам, скопление отличает наполненность более старыми звёздами, образованными ещё в период старой вселенной. Карликовую шарообразную галактику назвали Segue 1. В течение долгого времени учёные не могли понять, как галактика оказалась так близко к нашей. На данный момент выдвинуты две основные гипотезы.

В первом предполагаемом варианте старая небольшая галактика была спутником иной, неизвестной, более крупной галактики. Потом она столкнулась с нашей галактикой, после чего спутник перешёл к Млечному Пути.

Второй вариант развития событий учёные считают более близким к правде. Согласно ему, галактика одиноко блуждала в космическом пространстве, пока не была захвачена гравитацией нашей галактики, став её спутником.

В ближайшее время специалисты надеются найти подтверждения одной из версий.


Святослав
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