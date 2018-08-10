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Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы

Сегодня, 13:07

Акватория моря превратится в зловонное болото, если немедленно не принять меры.

Океанографы и экологи предостерегают: над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы. При развитии худшего сценария, море станет зловонным болотом уже через насколько десятков лет. Дело в том, что по итогам последних исследований в черноморской воде нашли повышенное количество сероводорода. По словам ученых, им насыщены около 90% вод этого моря.

Однако, говоря про опасность загрязнения вод, специалисты советуют воздержаться от паники. Сероводород в настоящее время залегает глубоко на дне и почти не смешивается с верхним слоем вод, но вероятность того, что смешение по некой причине произойдет, все еще остается. Предположительно, ускорить превращение Черного моря в болото может глобальное потепление, а произойдет это примерно через 50 лет. Этот вопрос нуждается в более тщательном изучении для осуществления мер по предотвращению катастрофы.


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