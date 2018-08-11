Малоподвижный образ жизни: Ученые выяснили еще одну причину развития рака

По данной причине в основном онкология затрагивает молочные железы и толстую кишку. Это выяснилось после нескольких лабораторных исследований.

Американские ученые говорят, что большинство людей даже не догадываются о причинах и факторах, которые могут увеличивать риск развития рака. Благодаря исследованиям удалось выяснить еще одну причину заболевания. Оказалось на появление рака влияет малоподвижный образ жизни. В научном эксперименте участвовали 1,1 тысяча добровольцев. Специалисты решили определить, какие именно виды заболевания могут возникнуть при таком образе жизни.

Из всех опрошенных только 3,4% видели связь между малоподвижностью и раком. Другие говорили, что от малоподвижности появляется нарушение метаболизма, проблемы с сердцем и ОРВИ. Однако люди знают, что такой образ жизни приводит к сахарному диабету.

Анна Котова