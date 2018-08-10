Учёные создали самообучающегося робота-ребёнка

Ведущие специалисты в сфере робототехники из института имени С.А. Лебедева при содействии АО «Интеллект» создали уникальную машину.

Разработка основывается на новейшем принципе, повторяющем алгоритмы самообучения младенцев. Обучается робот по принципу запоминания образов «один нейрон – один образ», также имеет способность показывать эмоции.

В программе использованы разработки моделей нейронов, созданные доктором наук Александром Ждановым. По его словам, нейронам не нужны никакие дополнительные внешние наблюдатели, в отличие от нейросетей. Так же отличительной чертой этой разработки является способность к обучению языку. Система умеет анализировать слова, которые слышит, и связывать их с происходящей ситуацией.

Святослав