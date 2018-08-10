Сибирские ученые хотят победить описторохоз с помощью грибов

Сибирские ученые в ходе исследований доказали, что грибы лисички хорошо справляются с заболеваниями, вызванными паразитическими плоскими червями.

Специалисты хотят создать новый медицинский препарат, способный победить описторохоз. В Сибири люди часто страдают от этого недуга. Паразитические черви обитают в местных водоемах. Они попадают в организм человека из-за употребления малосоленой рыбы. Заражению подвержены в том числе и некоторые животные, например, медведи. В европейской части России данное заболевание встречается крайне редко. Бороться с описторхозом можно с помощью грибов.

В лисичках имеются вещества, убивающие паразитов. В Китае уже созданы экстракты от описторохоза на базе этих грибов. Сотрудники Новосибирского института органической химии говорят, что разработают препараты без серьезных побочных эффектов. Ученые продолжают искать другие соединения, способные бороться с описторхозом и вывести медицину на качественно новый уровень.

Домбровский Сергей