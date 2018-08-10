Учёные разобрались в главном механизме старения

Данный процесс происходит из-за работы нежелательных генов.

Группа британских учёных сумела разобраться в главном механизме старения, использовав наблюдение за круглыми червями. В ходе исследования специалисты из Ланкастерского университета заметили, что на старение организма влияет не его общий износ, а деятельность нежелательных генов, которые присутствуют и в теле человека. По словам экспертов, саморегуляция организма человека с возрастом нарушается, так как процессы, протекающие в более ранние периоды, не прекращаются с наступлением зрелости. Именно такие изменения становятся причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы, деменции, а также рака и других опасных недугов.

Как выяснилось, старение вызывает группа генов, занимающихся кодированием белков, участвующих в механизме избавления от клеточных компонентов, которые уже выполнили свою роль. Также британские специалисты сумели задействовать революционный метод по замедлению старения, в котором происходит точечная доставка митохондриям сероводорода, обеспечивающего их энергией для помощи повреждённым клеткам.

Александр Вест