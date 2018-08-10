Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж
| | Учёные разобрались в главном механизме старения

Учёные разобрались в главном механизме старения

Сегодня, 11:12

Данный процесс происходит из-за работы нежелательных генов.

Группа британских учёных сумела разобраться в главном механизме старения, использовав наблюдение за круглыми червями. В ходе исследования специалисты из Ланкастерского университета заметили, что на старение организма влияет не его общий износ, а деятельность нежелательных генов, которые присутствуют и в теле человека. По словам экспертов, саморегуляция организма человека с возрастом нарушается, так как процессы, протекающие в более ранние периоды, не прекращаются с наступлением зрелости. Именно такие изменения становятся причиной развития болезней сердечно-сосудистой системы, деменции, а также рака и других опасных недугов.

Как выяснилось, старение вызывает группа генов, занимающихся кодированием белков, участвующих в механизме избавления от клеточных компонентов, которые уже выполнили свою роль. Также британские специалисты сумели задействовать революционный метод по замедлению старения, в котором происходит точечная доставка митохондриям сероводорода, обеспечивающего их энергией для помощи повреждённым клеткам.


Александр Вест
Новости по теме
Учёные назвали возраст начала старения
Учёные назвали возраст начала старения

Группа американских учёных в своём исследовании установила, в каком возрастном промежутке в организме человека начинают протекать необратимые процессы…

Учёные: Женщины более устойчивы к психомоторным заболеваниям
Учёные: Женщины более устойчивы к психомоторным заболеваниям

Причиной такой особенности оказались эпигенетические изменения организма.

Рацион беременной женщины влияет на скорость старения мозга ребенка
Рацион беременной женщины влияет на скорость старения мозга ребенка

Немецкие ученые из университета госпиталя Йены провели исследование, в ходе которого выяснили влияние рациона будущей матери на развитие и последующее старение…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости