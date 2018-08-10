Ученые: Трусы мужчины могут повлиять на качество его спермы

После недавнего исследования стало очевидно негативное влияние тесного нижнего белья на мужские половые органы.

На качество спермы мужчин оказывают влияние огромный перечень как внешних, так и внутренних факторов. Среди них эксперты отмечают генетическую предрасположенность к повышенной или пониженной плодовитости, качество питания, вредные привычки, экологию, стресс и прочее. Среди экспертов также бытует мнение, что даже трусы могут повлиять на функционирование мужских половых органов.

В ходе несистематического исследования ученые из Гарвардской школы проанализировали данные о качестве спермы и типе носимого нижнего белья 656 мужчин возрастом 18-56 лет. Все они обратились в лечебные учреждения за помощью в лечении бесплодия в течение периода с 2000 по 2017 года.

В итоге удалось выяснить, что больше половины опрошенных предпочитали трусы сводного покроя, и именно у них качество количество сперматозоидов в семенной жидкости было больше на 17%, чем у поклонников более тесного белья. Также мужчин, носящих этот тип трусов на 25% выше оказалась концентрация спермы.