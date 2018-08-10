Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой
| | Ученые: Трусы мужчины могут повлиять на качество его спермы

Ученые: Трусы мужчины могут повлиять на качество его спермы

Сегодня, 10:32

После недавнего исследования стало очевидно негативное влияние тесного нижнего белья на мужские половые органы.

 На качество спермы мужчин оказывают влияние огромный перечень как внешних, так и внутренних факторов. Среди них эксперты отмечают генетическую предрасположенность к повышенной или пониженной плодовитости, качество питания, вредные привычки, экологию, стресс и прочее. Среди экспертов также бытует мнение, что даже трусы могут повлиять на функционирование мужских половых органов.

В ходе несистематического исследования ученые из Гарвардской школы проанализировали данные о качестве спермы и типе носимого нижнего белья 656 мужчин возрастом 18-56 лет. Все они обратились в лечебные учреждения за помощью в лечении бесплодия в течение периода с 2000 по 2017 года.

В итоге удалось выяснить, что больше половины опрошенных предпочитали трусы сводного покроя, и именно у них качество количество сперматозоидов в семенной жидкости было больше на 17%, чем у поклонников более тесного белья. Также мужчин, носящих этот тип трусов на 25% выше оказалась концентрация спермы.


Новости по теме
Ученые рассказали о «репродуктивной» пользе трусов-боксёров
Ученые рассказали о «репродуктивной» пользе трусов-боксёров

Ученые Гарварда решили изучить типы мужских трусов. Они установили, что нижнее бельё и репродуктивная функция мужчины находятся в прямой связи.

Сексологи назвали 5 факторов, которые влияют на качество секса
Сексологи назвали 5 факторов, которые влияют на качество секса

Опытные сексологи выяснили, какие факторы могут негативно отразиться на качестве сексуальной жизни и значительно подвести партнеров в постели. Эксперты назвали…

«Химия, химия...»: Учёные объяснили влияние пластика на размер мужских гениталий
«Химия, химия...»: Учёные объяснили влияние пластика на размер мужских гениталий

Бытовая химия также определяет величину половых органов у мужчин.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости