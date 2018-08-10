Причиной появления диабета II типа может стать диета с большим количеством жиров

К таким диетам относят кетогенную, которой предпочитают пользоваться люди, пытающиеся быстро сбросить вес.

Недавнее исследование показало, что диета с большим количеством жира и маленьким углеводов становятся причиной появления диабета II типа. В основном это касается кетогенной диеты, которую используют люди, пытающиеся сбросить вес за короткое время. Из-за того, что в данной диете мало углеводов, организм начинает сжигать лишние жирные кислоты. Однако, до этого считалось, что такие методы похудения безопасны. Исследование по данному вопросу основывалось на специальном кормлении мышей. Результаты показали, что кетогенное питание привело к проблеме с переработкой инсулина печени. Также мыши не могли контролировать уровень сахара в крови, что увеличивало риск развития диабета II типа.

Автор исследования поведал, что такие диеты считаются безопасными и быстро сжигающие жиры. Также ученые смогли выяснить, что использование данного способа похудения сопровождается некоторыми побочными эффектами.

Анна Котова