Сыр возрастом более 3200 лет учёные нашли в Египте

Сразу три вида молока использовались для его производства.

В Египте во время проведения очередных раскопок учёным удалось обнаружить кусочек сыра возрастом более 3200 лет. Специалисты из Каирского университета ассистировали своим итальянским коллегам под Каиром, где исследователи работали в гробнице, расположенной недалеко от комплекса Саккара. Именно в гробнице был найден древний сыр, анализ которого показал, что при его производстве задействовалось не только коровье и козье молоко, но и овечье. После детального лабораторного анализа подтвердилось, что один из древнейших сыров на Земле опасен для человека, так как болезнетворные организмы в его составе являются возбудителями болезни под названием «средиземноморская лихорадка».

В древности египтяне верили, что при переходе в другой мир покойникам необходимы различные предметы, включая драгоценности и пищу, поэтому сыр и оказался рядом с одним из захоронений. На месте гробницы, которую исследовали археологи, несколько тысяч лет назад было древнее кладбище.

Александр Вест