Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой
| | Сыр возрастом более 3200 лет учёные нашли в Египте

Сыр возрастом более 3200 лет учёные нашли в Египте

Сегодня, 10:29

Сразу три вида молока использовались для его производства.

В Египте во время проведения очередных раскопок учёным удалось обнаружить кусочек сыра возрастом более 3200 лет. Специалисты из Каирского университета ассистировали своим итальянским коллегам под Каиром, где исследователи работали в гробнице, расположенной недалеко от комплекса Саккара. Именно в гробнице был найден древний сыр, анализ которого показал, что при его производстве задействовалось не только коровье и козье молоко, но и овечье. После детального лабораторного анализа подтвердилось, что один из древнейших сыров на Земле опасен для человека, так как болезнетворные организмы в его составе являются возбудителями болезни под названием «средиземноморская лихорадка».

В древности египтяне верили, что при переходе в другой мир покойникам необходимы различные предметы, включая драгоценности и пищу, поэтому сыр и оказался рядом с одним из захоронений. На месте гробницы, которую исследовали археологи, несколько тысяч лет назад было древнее кладбище.


Александр Вест
Новости по теме
Ученые обнаружили в Египте гробницу главнокомандующего времен Рамзеса II
Ученые обнаружили в Египте гробницу главнокомандующего времен Рамзеса II

 Во время исследования археологи обнаружили в некрополе Саккара гробницу главнокомандующего периода расцвета Древнего Египта. Он жил во времена фараонов Сети I…

В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы
В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы

Подробный анализ состава осадочных минералов, которые были образованы в бассейне российской реки Онега под воздействием испарения воды, показал учёным, что…

В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет
В Марокко нашли следы ДНК Homo Sapiens возрастом 15 тысяч лет

Международная группа ученых во время раскопок в Марокко в Африке обнаружила ДНК Homo Sapiens («Человека разумного») возрастом 15 тысяч лет. Впервые ученым…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости