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| | Ученые: Микробы создают сложнейшие туннели в минералах граната

Ученые: Микробы создают сложнейшие туннели в минералах граната

Сегодня, 10:10

В журнале PLOS One сообщили, что в разновидных минералах граната микроорганизмы создают сложнейшую систему туннелей. Ученые считают, что «пробуриливали» ходы мельчайшие живые организмы семейства грибы.

 

Результаты показали, что внутри минерала есть наличие следов жирных кислот. Ученые отметили, что сложнейшие туннели проделывали грибы. Микроорганизмы нашли в полезном ископаемом огромное количество Fe.

Эксперты заявили, что в ходе анализа они обнаружили следы алифатических карбоновых кислот, которые способные вырабатывать эндолиты (бактерии, водоросли, грибы – прим. ред). Этот класс может без проблем существовать в кораллах, раковинах живых организмов и даже в толще древисины для потребления неорганических компонентов. В данном случае грибы находились в поисках двухвалентного ферума.

Ученые уточнили, что туннели образовались благодаря тандему биологического и абиотического процессов. Длину ходов обеспечивал первый механизм.


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