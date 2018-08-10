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| | Неизвестный науке материал нашли в метеорите Уакит

Неизвестный науке материал нашли в метеорите Уакит

Сегодня, 09:43

Учёные дали название новому минералу.

В метеорите Уакит исследователи нашли материал, ранее неизвестный науке. Данный метеорит был случайно найден искателями золота в Сибири в посёлке Уакит, а изучение объекта показало, что 98% от его общей массы составляет железный сплав камасит. Данный сплав и раньше находили в других метеоритах, однако, в оставшихся 2% Уакита, представленных различными минералами, учёные обнаружили совершенно новое вещество, получившее название уакитит. Виктор Шарыгин, представляющий Институт геологии и минералогии, заявил, что гранулы нового минерала им удалось заметить лишь под микроскопом, так как рисовое зерно в 25 раз превосходит гранулы нового вещества по размеру.

Из-за малого размера гранул уакитита в данный момент не представляется возможным подробное изучение нового минерала. Для того, чтобы провести комплексное изучение обнаруженного вещества, учёным необходимо собрать дополнительные образцы материала, которые могут быть найдены лишь в других метеоритах.


Александр Вест
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