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| | NASA собралось «черпнуть» кусочек Солнца

NASA собралось «черпнуть» кусочек Солнца

Сегодня, 09:22

11 августа сотрудники NASA отправят космический аппарат на самое близкое расстояние к Солнцу для изучения внешнего слоя светила и определения силы ветра. На исследование потратят 7 лет. Об информации сообщает Science.com.

 

Ученые хотят узнать о работе солнечного ветра, который провоцирует магнитные бури. Космическое судно разовьет рекордную скорость – 700 км/ч. Данное исследование Солнца закончат через 7 лет.

Это не первая миссия по изучению Солнца, однако никто из предыдущих аппаратов не подбирался к источнику света и тепла так близко – всего 6 млн километров. Аппарат, с которого будут производиться наблюдения, прозвали Parker Solar Probe. На борту сооружения расположены высококачественные камеры, поэтому в скором времени ученые будут радовать интересными снимками.

Главной целью исследователей является изучение солнечного ветра. Специалисты надеются, что информация, полученная зондом, поможет более детально изучить явление.

Ученые потратят на миссию 1,5 млрд долларов.


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