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| | Гарнитура - не игрушка: Ученые объяснили, почему не стоит давать детям наушники

Гарнитура - не игрушка: Ученые объяснили, почему не стоит давать детям наушники

Вчера, 23:11

Оказалось, что этот аксессуар негативно воздействует на детский слух. Исследования подтвердили экспериментальным путем.

 

Американские ученые объяснили, почему не стоит давать детям наушники. При частом использовании этого приспособления, ребята значительно хуже дифференцируют высокочастотные звуки. Профессор Техасского университета Джеки Кларк советует родителям контролировать не только уровень громкости в наушниках, и длительность каждого сеанса использования аксессуара.

Доктор наук утверждает: «Гарнитура детям не игрушка» и рекомендует присмотреться к ребенку, так симптомы начинающейся глухоты могут быть разными. Эксперт призывает обратить внимание, если дети делают телевизор громче, даже если взрослый прекрасно слышит звуки, и не слышит вопросов, а если и слышит, то не точно и постоянно переспрашивает.

Вылечить полностью утрату слуха нельзя, но возможно его минимизировать. Для этого нужно свести на нет громкие шумы. Если проблему проигнорировать, то можно получить массу сопутствующих трудностей: сложности с речевой активностью и чистотой речи, снижение успеваемости, угнетение познавательной деятельности.


Дарья Светозарова
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